Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением - NYT

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 17:46
Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением - NYT
последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС, скриншот видео ГСЧС

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновника администрации президента США.

По словам представителя представителя президентской администрации, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловой след, который характерен для мощного взрыва, непосредственно перед тем, как плотина ГЭС разрушилась.

Реклама:

По словам собеседника издания, аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия. В то же время он добавил, что американские спецслужбы все еще не имеют убедительных доказательств того, кто именно несет ответственность.

Представитель администрации не исключил, что предыдущие повреждения дамбы или повышение давления воды могли способствовать разрушению, но американские чиновники считают, что взрыв - умышленный или случайный - был наиболее вероятной причиной катастрофы.

Ранее в Еврокомиссии, говоря о виноватой стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: СШАКаховская ГЭСвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
МИД отрагировал на передачу Венгрии украинских военнопленных из РФ
Путин заметил начало украинского наступления
Зеленский провел Ставку: Обсудили достижения на передовой
В российской Уфе вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: