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Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением - NYT

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 17:46
Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением - NYT
последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС, скриншот видео ГСЧС

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновника администрации президента США.

По словам представителя представителя президентской администрации, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловой след, который характерен для мощного взрыва, непосредственно перед тем, как плотина ГЭС разрушилась.

По словам собеседника издания, аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия. В то же время он добавил, что американские спецслужбы все еще не имеют убедительных доказательств того, кто именно несет ответственность.

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Представитель администрации не исключил, что предыдущие повреждения дамбы или повышение давления воды могли способствовать разрушению, но американские чиновники считают, что взрыв - умышленный или случайный - был наиболее вероятной причиной катастрофы.

Ранее в Еврокомиссии, говоря о виноватой стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: СШАКаховская ГЭСвзрыв
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