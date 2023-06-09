В России строится завод по производству иранских дронов: США показали доказательство

Спутниковый снимок, опубликованный Белым домом в пятницу, является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным американской разведки, завод по производству дронов строится в так называемой специальной экономической зоне "Алабуга" в сотнях километров к востоку от Москвы. Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года.

ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

Как сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, завод может заработать уже в апреле следующего года.

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Также он заявил, что Иран продолжает поставлять российским военным ударные беспилотники собственного производства через Каспийское море из Амирабада в Иране в Махачкалу в России, о чем ранее писали СМИ.

По состоянию на май Москва получила "сотни" иранских ударных беспилотников, а также оборудование для их производства.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачить и сорвать эту деятельность, в том числе путем информирования общественности – и мы готовы сделать больше", – подчеркнул Кирби.

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Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

По оценкам украинской стороны, Россия на тот момент уже применила в Украине более 400 дронов Shahed-136, а всего Россия якобы заказала 2400 таких беспилотников. Сначала они составляли проблему для украинской противовоздушной обороны, но в последних атаках почти все или все из них уничтожались.