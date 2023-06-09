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Разведка Эстонии о наступлении Украины: Интенсивность боев особенно выросла в Запорожской области

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 20:49
Разведка Эстонии о наступлении Украины: Интенсивность боев особенно выросла в Запорожской области
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины в своих наступательных действиях еще ищут правильную точку приложения силы, но пока рано говорить о том, удастся ли им повторить успех прошлогоднего наступления в Харьковской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

По его словам, сейчас бои идут, в частности, вокруг Бахмута, но интенсивность боевых действий особенно сильно выросла в Запорожской области.

"Прежде всего Орехов в Запорожской области, но также и продолжающиеся уже неделю бои из направления Великой Новоселки в сторону Мариуполя", – сказал глава разведцентра.

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Гросберг подчеркнул, что основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее реализуются формовочные операции, то есть идет поиск возможных точек прорыва обороны, откуда можно будет развивать успех с привлечением резервов.

"Но может случиться и так, что мы не увидим такого масштабного и огромного наступления, которое мы видели в Харькове прошлой осенью. Скажем честно, у вооруженных сил Российской Федерации тоже были последние девять месяцев на подготовку. Поиск мест для такого прорыва может занять много времени", – добавил он.

Даже если сейчас речь не идет об успешной кампании, подобной минувшей осени, по словам Гросберга, нет оснований говорить о сколько-нибудь серьезной неудаче.

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"Эта наступательная операция, безусловно, будет более сложной, многогранной, чем это было на харьковском направлении осенью", – подчеркнул он.

Вопрос о том, в каком направлении Украина планирует продолжать контрнаступление, все еще остается открытым.

По его оценке, интенсивность боевых действий, вероятнее всего, будет все больше нарастать, но это будет зависеть в основном от уровня подготовки и боевого духа российских войск.

"Конечно, в вопросе боевого духа – в этом нет сомнений – значительное преимущество у украинцев, потому что речь идет все же об освобождении своей земли", – резюмировал Гросберг.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщал, что украинские войска достигли первых успехов в результате прорыва линии обороны России в районе Бахмута, однако понесли при этом значительные потери.

В то же время собеседники CNN говорят, что последние потери украинских сил не повлияют на более масштабное запланированное украинское контрнаступление.

Кроме того, по данным разведывательного центра сил обороны Эстонии, активность боевых действий в Украине значительно возросла, а украинские Вооруженные силы атакуют сразу на нескольких направлениях.

Темы: ЭстонияконтрнаступлениеЗапорожская область
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