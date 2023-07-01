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Глава ЦРУ тайно посетил Украину, ему раскрыли планы освобождения территорий - WP

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 03:04
Глава ЦРУ тайно посетил Украину, ему раскрыли планы освобождения территорий - WP
Уильям Бернс, фото: Getty Images

Во время тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно: "Поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки".

Детали: По данным источников издания, целью визита было подтвердить приверженность администрации США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине защитить себя.

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Публично украинские чиновники выражали разочарование по поводу критики темпов контрнаступления, которые до сих пор имели место.

Но, как утверждают источники, в частных разговорах военные планировщики в Киеве передали Бернсу и другим "бычью" уверенность в том, что их цель - отвоевать значительную территорию до осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

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ЦРУ отказалось дать оценку Бернсом перспективам наступления.

Темы: разведкавойнаУкраина
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