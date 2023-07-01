Глава ЦРУ тайно посетил Украину, ему раскрыли планы освобождения территорий - WP

Во время тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно: "Поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки".

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Детали: По данным источников издания, целью визита было подтвердить приверженность администрации США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине защитить себя.

Публично украинские чиновники выражали разочарование по поводу критики темпов контрнаступления, которые до сих пор имели место.

Но, как утверждают источники, в частных разговорах военные планировщики в Киеве передали Бернсу и другим "бычью" уверенность в том, что их цель - отвоевать значительную территорию до осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года.

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"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

ЦРУ отказалось дать оценку Бернсом перспективам наступления.