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Россиянам не удается вытеснить защитников из-под Антоновского моста - ISW

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 05:23
Россиянам не удается вытеснить защитников из-под Антоновского моста - ISW

Российские войска не смогли вытеснить защитников, численностью до 70 человек, с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста.

Источник: ISW

Дословно: "Милблогеры жалуются, что российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин".

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Детали: Оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер" по восточному пролету Антоновского моста 30 июня, хотя масштабы повреждений пока неизвестны.

Некоторые милблогеры утверждали, что в результате удара была повреждена достаточная часть пролета моста, чтобы украинские войска не могли использовать его в качестве прикрытия, тогда как другие жаловались, что в результате удара мост был поврежден лишь частично и что российская пехота возобновила попытки зачистки украинских позиций в других местах в этом районе.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска консервируют ракеты "Искандер" из-за их недостатка, подчеркнув странность того, что российские войска применили одну из них против подразделения легкой пехоты численностью 70 человек на подступах к уже разрушенному мосту.

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Также некоторые милблогеры утверждали, что российские войска использовали термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, дефицитный актив на уровне военного округа, для нанесения удара по украинским позициям под мостом после удара "Искандеров".

Один из блогеров пожаловался, что российский 8-й артиллерийский полк (22-й армейский корпус Черноморского флота) не имеет достаточно боеприпасов для нанесения ударов по украинским позициям.

30 июня президент России Владимир Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное звание "гвардейского", хотя это не поможет полку вытеснить украинские войска.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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