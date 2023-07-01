Министру обороны Литвы во время поездки в Украину подарили кусок "Шахеда"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время последней поездки в Украину получил в подарок от украинского коллеги кусок сбитого дрона "Шахед".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Анушаускас вечером в пятницу опубликовал новые фото из поездки в Украину, а также совместную фотографию с министром обороны Украины и подарком от него – хвостом сбитого иранского дрона "Шахед", который россияне применяют под названием "Герань".

Вероятно, такой трофей выбрали для подарка не случайно, поскольку ранее Литва передала Украине 36 зенитных орудий, которые должны были быть особенно эффективными именно против "Шахедов".

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Литовский министр отметил, что Литва будет поддерживать Украину до победы.

Как уже сообщалось, Анушаускас во время поездки представил долгосрочный план поддержки украинской армии, а также проинформировал о последнем пакете помощи.

Среди прочего, в пакете помощи от Литвы вошли 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасы.