Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей

Днем 1 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей.

Источник: глава ОГА Александр Прокудин, прокуратура области

Детали: По данным властей, ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Прокуратура сначала написала, что ранены женщина и двое детей, и что дети в больнице.

Позже ведомство уточнило, что они все "травмированы", а не ранены.