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Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 13:51
Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей
прокуратура области

Днем 1 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей.

Источник: глава ОГА Александр Прокудин, прокуратура области

Детали: По данным властей, ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.

Прокуратура сначала написала, что ранены женщина и двое детей, и что дети в больнице.

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Позже ведомство уточнило, что они все "травмированы", а не ранены.

Темы: Херсонобстрел
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