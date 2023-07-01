Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей
Суббота, 1 июля 2023, 13:51
Днем 1 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей.
Источник: глава ОГА Александр Прокудин, прокуратура области
Детали: По данным властей, ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.
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Прокуратура сначала написала, что ранены женщина и двое детей, и что дети в больнице.
Позже ведомство уточнило, что они все "травмированы", а не ранены.
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