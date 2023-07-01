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Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 14:55

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде анонсировал выделение Украине пакета помощи на 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня моя страна, Испания, решила выделить дополнительные 55 млн евро, в том числе 51 млн евро через Всемирный банк для финансирования малого и среднего бизнеса в Украине", – сказал Санчес.

Еще 4 млн евро, по его словам, будет выделено через программу развития ООН для создания в Украине школ с "зелеными" и устойчивыми энергосистемами.

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Он отметил, что восстановление потребует времени и инвестиций и Испания поддерживает Украину в этом процессе. Санчес отметил, что в отдельных сферах, таких как железная дорога, испанские компании имеют ноу-хау, которые пригодятся.

"Испанское правительство поддержит финансирование для адаптации и модернизации инфраструктуры в вашей стране. Однако мы понимаем, что восстановление и процветание наступят если только будут достигнуты условия длительной безопасности", – заявил Санчес.

Как сообщалось, премьер Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Киеве, выступил на заседании Верховной Рады.

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Темы: Испанияденьгивойна
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