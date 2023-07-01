Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 16:35
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны только тогда, когда выйдет на границы 1991 года.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве

Прямая речь: "О ситуации на поле боя и готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах до 24 февраля.

Реклама:

Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантами.

И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах, согласно международному праву".

Что предшествовало: 1 июля издание The Washington Post сообщило, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно приезжал в Украину в июне. Во время разговоров ему якобы рассказали детали амбициозной стратегии, предусматривающей возвращение оккупированных территорий и открытие переговоров об условиях завершения войны с Москвой до конца года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийпереговорывойнаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей
Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев
Зеленский: Партнеры затягивают с графиком тренировок украинцев на F-16
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: