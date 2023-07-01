Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны только тогда, когда выйдет на границы 1991 года.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве

Прямая речь: "О ситуации на поле боя и готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах до 24 февраля.

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Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантами.

И поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах, согласно международному праву".

Что предшествовало: 1 июля издание The Washington Post сообщило, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно приезжал в Украину в июне. Во время разговоров ему якобы рассказали детали амбициозной стратегии, предусматривающей возвращение оккупированных территорий и открытие переговоров об условиях завершения войны с Москвой до конца года.