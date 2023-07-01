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Минобороны отстранило чиновника через 3 дня после назначения

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 16:44
Минобороны отстранило чиновника через 3 дня после назначения
Руслан Рыгованов, фото из его Facebook

Министерство обороны отстранило Руслана Рыгованова от временного исполнения обязанностей директора Департамента ресурсного обеспечения из-за появления контраверсионной информации о нем.

Источник: Минобороны, военный Олег Симороз в Facebook

Дословно: "В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения, и уже сегодня – 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей.

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Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица.

Сейчас проводится внутренняя проверка по отдельным фактам, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни".

Детали: Перед этим в субботу украинский военный Олег Симороз заявил, что Рыгованов якобы способствовал дерибану национального природного парка "Голосеевский", а также регулярно участвовал в телешоу российских пропагандистов в Москве.

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Дословно Симороз: "Руслан Рыгованов – это подонок, который способствовал дерибану НПП "Голосеевский", будучи в должности начальника отдела рекреации и заместителя директора НПП "Голосеевский", он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, которые захватили часть нацпарка и существенно ее повредили. Речь, в частности, о нелегальном кафе на ул. Бударина, владелец которого – должностной экс-милиционер Анатолий Николаец, а также о веревочном парке в 89 квартале Святошинского лесничества, которым заправляют местные титушки, возглавляемые соратником Олега Ляшко неким Андреем Махницким.

...Рыгованов как "политический эксперт" регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с так сказать "ограниченным доступом"".

Темы: Минобороны
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