Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 17:03
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
фото Getty Images

Украина и Испания заключили совместную декларацию, которая стала 21-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Наше сегодняшнее заявление это уже 21-й такой документ с членами Альянса, и это большинство. Рассчитываем на поддержку Украины Испанией на саммите Альянса в Вильнюсе и Украина убеждена, что на сегодня существуют все основания, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Реклама:

В совместной декларации лидеров Испании и Украины говорится, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

"Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларацией Мадридского саммита НАТО", – говорится в документе.

Как отмечается, Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

10 июня заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что после подписания декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали приобретение членства Украиной, достигло 20.

Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Темы: ИспанияНАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Испания
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: