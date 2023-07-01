Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский

Украина и Испания заключили совместную декларацию, которая стала 21-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Наше сегодняшнее заявление это уже 21-й такой документ с членами Альянса, и это большинство. Рассчитываем на поддержку Украины Испанией на саммите Альянса в Вильнюсе и Украина убеждена, что на сегодня существуют все основания, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

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В совместной декларации лидеров Испании и Украины говорится, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

"Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларацией Мадридского саммита НАТО", – говорится в документе.

Как отмечается, Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

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10 июня заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что после подписания декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали приобретение членства Украиной, достигло 20.

Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.