Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
Суббота, 1 июля 2023, 17:54
В результате обстрелов Запорожской области в субботу один человек погиб, еще двое ранены.
Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram
Дословно: "51-летний мужчина погиб во время обстрела Малой Токмачки.
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В Преображенке двое пострадавших – 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов".