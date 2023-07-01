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Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 17:54
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области, скриншот deepstatemap

В результате обстрелов Запорожской области в субботу один человек погиб, еще двое ранены.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "51-летний мужчина погиб во время обстрела Малой Токмачки.

В Преображенке двое пострадавших – 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов".

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Темы: Запорожская областьвойна
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