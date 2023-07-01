Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Балаклею на Харьковщине: 4 пострадавших, среди них подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 18:06
Россияне обстреляли Балаклею на Харьковщине: 4 пострадавших, среди них подросток
последствия обстрела Балаклеи, фото из Telegram Синегубова

В результате обстрела россиянами Балаклеи на Харьковщине в субботу один человек ранен, еще трое получили травмы, среди них подросток.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Около 14.30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея, что в Изюмском районе. Предварительно, россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Реклама:

Как отметил председатель ОВА, зафиксировано попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура.

Пострадала женщина 67 лет, госпитализирована с ранениями.

Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения во время обстрела: парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: