Россияне обстреляли Балаклею на Харьковщине: 4 пострадавших, среди них подросток

В результате обстрела россиянами Балаклеи на Харьковщине в субботу один человек ранен, еще трое получили травмы, среди них подросток.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Около 14.30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея, что в Изюмском районе. Предварительно, россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо".

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Как отметил председатель ОВА, зафиксировано попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура.

Пострадала женщина 67 лет, госпитализирована с ранениями.

Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения во время обстрела: парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.