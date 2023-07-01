Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Балаклею на Харьковщине: 4 пострадавших, среди них подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 18:06
Россияне обстреляли Балаклею на Харьковщине: 4 пострадавших, среди них подросток
последствия обстрела Балаклеи, фото из Telegram Синегубова

В результате обстрела россиянами Балаклеи на Харьковщине в субботу один человек ранен, еще трое получили травмы, среди них подросток.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Около 14.30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея, что в Изюмском районе. Предварительно, россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Как отметил председатель ОВА, зафиксировано попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура.

Реклама:

Пострадала женщина 67 лет, госпитализирована с ранениями.

Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения во время обстрела: парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Харьковская область
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
На Харьковщине ребенку оторвало пальцы из-за взрыва боеприпаса
За сутки из-за обстрелов 8 человек погибли, еще 9 ранены
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: