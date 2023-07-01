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Зеленский провел выездное заседание Ставки на АЭС

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 20:48
Зеленский провел выездное заседание Ставки на АЭС
заседание Ставки на РАЭС, скриншот видео Зеленского

Президент Владимир Зеленский в субботу провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС.

Источник: Зеленский в Telegram

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Дословно: "Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции".

Детали: На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага.

Глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами Сергей Наев, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко докладывали об усилении Северного направления и охране АЭС.

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Начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль и командующий ОУВ "Волынь" Владимир Миронюк докладывали об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе, а глава Госспецсвязи Юрий Щиголь – о защите Ривненской АЭС от киберугроз.

Также в заседании принимали участие президент "Энергоатома" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

"Держим ситуацию под контролем", - отметил Зеленский.

Темы: ЗеленскийРовноАЭС
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