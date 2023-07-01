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Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 21:50
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Владимир Зеленский в обращении 1 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский верит, что вскоре в Украине будут обеспечены условия для возвращения людей, выехавших за границу из-за войны.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский рассказал о визите в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса в субботу.

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В частности, президент поблагодарил Испанию за уважение и помощь украинцам, которые нашли приют в этой стране, спасаясь от боевых действий.

Дословно: "Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину".

Темы: ЗеленскийбеженцыИспаниявойна
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