Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину

Президент Владимир Зеленский верит, что вскоре в Украине будут обеспечены условия для возвращения людей, выехавших за границу из-за войны.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский рассказал о визите в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса в субботу.

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В частности, президент поблагодарил Испанию за уважение и помощь украинцам, которые нашли приют в этой стране, спасаясь от боевых действий.

Дословно: "Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину".