Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Суббота, 1 июля 2023, 21:50
Президент Владимир Зеленский верит, что вскоре в Украине будут обеспечены условия для возвращения людей, выехавших за границу из-за войны.
Источник: вечернее обращение президента
Детали: Зеленский рассказал о визите в Украину премьер-министра Испании Педро Санчеса в субботу.
В частности, президент поблагодарил Испанию за уважение и помощь украинцам, которые нашли приют в этой стране, спасаясь от боевых действий.
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Дословно: "Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину".
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