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Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 22:46
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшего канцлера Ангелы Меркель, препятствуя вступлению Украины в НАТО.

Источник: Кулеба в интервью немецкому изданию Bild

Прямая речь: "Не повторяйте ошибку канцлера Меркель, которую она сделала в Бухаресте в 2008 году, когда ожесточенно сопротивлялась любому прогрессу на пути к членству Украины в НАТО".

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Детали: По мнению Кулебы, тогдашнее решение Альянса "открыло двери для вторжения Путина в Грузию и, наконец, незаконной аннексии Крыма". Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, аннексии Крыма, войны на Донбассе и вторжения на территорию всей страны не произошло бы.

Тем не менее, по словам Кулебы, Киев не ожидает приема в НАТО во время войны.

"Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в члены НАТО", - сказал он.

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"Единственный способ закрыть двери российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО", - подчеркнул министр.

Он пояснил, что Россия не решится снова напасть на Украину, которая будет членом НАТО. И тогда Украина освободит Германию и другие западные страны НАТО от бремени защиты своего восточного фланга.

"Мы возьмем это бремя на свои плечи", - сказал Кулеба.

Предыстория:

  • На Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".
  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.
  • В мае 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что независимо от решения саммита Альянса в 2008 году, где Украина не получила План действий по членству, нападение России на Украину является ничем не оправданным нарушением международного права.

Темы: Кулеба ДмитрийМеркельГерманияНАТО
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