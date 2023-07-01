Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшего канцлера Ангелы Меркель, препятствуя вступлению Украины в НАТО.
Источник: Кулеба в интервью немецкому изданию Bild
Прямая речь: "Не повторяйте ошибку канцлера Меркель, которую она сделала в Бухаресте в 2008 году, когда ожесточенно сопротивлялась любому прогрессу на пути к членству Украины в НАТО".
Детали: По мнению Кулебы, тогдашнее решение Альянса "открыло двери для вторжения Путина в Грузию и, наконец, незаконной аннексии Крыма". Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, аннексии Крыма, войны на Донбассе и вторжения на территорию всей страны не произошло бы.
Тем не менее, по словам Кулебы, Киев не ожидает приема в НАТО во время войны.
"Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в члены НАТО", - сказал он.
"Единственный способ закрыть двери российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО", - подчеркнул министр.
Он пояснил, что Россия не решится снова напасть на Украину, которая будет членом НАТО. И тогда Украина освободит Германию и другие западные страны НАТО от бремени защиты своего восточного фланга.
"Мы возьмем это бремя на свои плечи", - сказал Кулеба.
Предыстория:
- На Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".
- После полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.
- В мае 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что независимо от решения саммита Альянса в 2008 году, где Украина не получила План действий по членству, нападение России на Украину является ничем не оправданным нарушением международного права.