Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, есть раненые
Воскресенье, 2 июля 2023, 12:30
Российские оккупанты днем 2 июля обстреляли жилые кварталы Херсона, несколько человек ранены.
Источник: Херсонская ОГА, ОГП
Детали: Около 12:00 стало известно, что Россия обстреляла жилой квартал Херсона.
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Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общественного питания.
Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина.
После этого власти сообщили, что оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего двое мирных людей ранены. Их госпитализировали в больницу.
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Позже в Офисе генпрокурора отметили, что в результате обстрела Херсона по меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке.