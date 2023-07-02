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Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 12:30
Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, есть раненые
обстрелянный херсон в июне 2023 года, иллюстративное фото прокуратуры

Российские оккупанты днем 2 июля обстреляли жилые кварталы Херсона, несколько человек ранены.

Источник: Херсонская ОГА, ОГП

Детали: Около 12:00 стало известно, что Россия обстреляла жилой квартал Херсона.

Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общественного питания.

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Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина.

После этого власти сообщили, что оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего двое мирных людей ранены. Их госпитализировали в больницу.

Позже в Офисе генпрокурора отметили, что в результате обстрела Херсона по меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке.

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Темы: Херсонобстрелвойна
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