Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский приехал в Одессу

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 15:09
Зеленский приехал в Одессу
зеленский в одессе, фото оп

Президент Владимир Зеленский 2 июля в день Военно-морских сил поехал в Одессу.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский заслушал доклад командующего Военно-Морских сил ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной обстановке в Черном море, оборонительных возможностях ВМС, стратегии развития ВМС на время войны и в послевоенный период.

Реклама:

Также они обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Президент также поздравил военных ВМС с профессиональным праздником.

Прямая речь Зеленского: "Многие в России думали, что Черное море - это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов России.

ВИДЕО ДНЯ

Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море".

Темы: ЗеленскийОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Минобороны подтвердило уничтожения российского склада вместе с оккупантами
Польша направляет дополнительные силы полиции для охраны границы с Беларусью
В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы россиян - мэр
В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: