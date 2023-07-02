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Зеленский приехал в Одессу

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 15:09
Зеленский приехал в Одессу
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Президент Владимир Зеленский 2 июля в день Военно-морских сил поехал в Одессу.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский заслушал доклад командующего Военно-Морских сил ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной обстановке в Черном море, оборонительных возможностях ВМС, стратегии развития ВМС на время войны и в послевоенный период.

Также они обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

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Президент также поздравил военных ВМС с профессиональным праздником.

Прямая речь Зеленского: "Многие в России думали, что Черное море - это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов России.

Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море".

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Темы: ЗеленскийОдесса
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