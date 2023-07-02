Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов поручил, чтобы самый большой флаг на Змеином установили в направлении Крыма - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 15:53
Буданов поручил, чтобы самый большой флаг на Змеином установили в направлении Крыма - ГУР
ФЛАГ УКРАИНЫ НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ, ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов поставил задачу, чтобы после освобождения острова Змеиный на нем установили государственный флаг именно в направлении Крыма.

Источник: командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом Тимур, которого цитирует ГУР

Детали: Тимур, который участвовал в освобождении Змеиного, рассказал о неизвестных эпизодах деоккупации острова.

По его словам, день решающей операции на Змеином был разделен на несколько этапов.

Реклама:

Прямая речь Тимура: "На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили. Далее был третий этап - доразведка прибрежной зоны и разминирование

Один из флагов мы попросили в Одессе, он был очень большой. И вот командир (Буданов - ред.) поставил задачу, чтобы он, самый большой, встал на краю острова, который "смотрит" на Крым".

Больше деталей: Тимур добавил, что после этого группа украинских спецназовцев перешла к финальному этапу спецоперации. Тогда бойцы взяли остров под полный контроль, российский триколор был спущен, а украинский флаг поднят на официальном флагштоке".

ВИДЕО ДНЯ

Разведчик также рассказал, что с острова спасли кота. Буданов сказал, чтобы его забрать, теперь он "в надежных руках".

Читайте также Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула сверхважный остров. Реконструкция

Темы: ЗмеиныйБудановразведкадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Змеиный
Зеленский в годовщину освобождения Змеиного: Украинцы сильнее, чем кто-то думает
Дунайские порты принесли Украине дополнительные $1,5 миллиарда после освобождения Змеиного
В плену врага до сих пор находятся 16 пограничников-защитников Змеиного
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: