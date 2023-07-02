Буданов поручил, чтобы самый большой флаг на Змеином установили в направлении Крыма - ГУР

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов поставил задачу, чтобы после освобождения острова Змеиный на нем установили государственный флаг именно в направлении Крыма.

Источник: командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом Тимур, которого цитирует ГУР

Детали: Тимур, который участвовал в освобождении Змеиного, рассказал о неизвестных эпизодах деоккупации острова.

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По его словам, день решающей операции на Змеином был разделен на несколько этапов.

Прямая речь Тимура: "На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили. Далее был третий этап - доразведка прибрежной зоны и разминирование

Один из флагов мы попросили в Одессе, он был очень большой. И вот командир (Буданов - ред.) поставил задачу, чтобы он, самый большой, встал на краю острова, который "смотрит" на Крым".

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Больше деталей: Тимур добавил, что после этого группа украинских спецназовцев перешла к финальному этапу спецоперации. Тогда бойцы взяли остров под полный контроль, российский триколор был спущен, а украинский флаг поднят на официальном флагштоке".

Разведчик также рассказал, что с острова спасли кота. Буданов сказал, чтобы его забрать, теперь он "в надежных руках".

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