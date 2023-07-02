Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 16:24
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский в обращении 2 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне будут бояться приближаться к украинскому Крыму и берегам Азовского моря.

Источник: обращение президента из Одессы

Реклама:

Дословно: "Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью".

Детали: Президент отметил, что в воскресенье находится в Одессе прежде всего для того, чтобы поздравить воинов Военно-морских сил ВСУ с их профессиональным днем.

"Достаточно лишь вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский рассказал, что наградил лучших и поздравил курсантов Института Военно-морских сил Одесской морской академии. Также он посетил раненых воинов в госпитале.

"Был сегодня также доклад нашего командующего Военно-морских сил вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего ОСУВ "Одесса" генерала Москалева. И по ситуации с безопасностью сейчас, и по нашим стратегическим задачам - для нашего флота, для нового направления - флота морских дронов - и для нашей береговой обороны. Все реализуем! Уверен!", - подчеркнул президент.

Темы: ЗеленскийОдессаЧерное мореКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, есть раненые
Зеленский приехал в Одессу
Буданов поручил, чтобы самый большой флаг на Змеином установили в направлении Крыма - ГУР
Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в городе действуют некоторые подразделения – Череватый
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: