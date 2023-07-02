Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря

Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне будут бояться приближаться к украинскому Крыму и берегам Азовского моря.

Источник: обращение президента из Одессы

Дословно: "Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью".

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Детали: Президент отметил, что в воскресенье находится в Одессе прежде всего для того, чтобы поздравить воинов Военно-морских сил ВСУ с их профессиональным днем.

"Достаточно лишь вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря", - сказал он.

Зеленский рассказал, что наградил лучших и поздравил курсантов Института Военно-морских сил Одесской морской академии. Также он посетил раненых воинов в госпитале.

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"Был сегодня также доклад нашего командующего Военно-морских сил вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего ОСУВ "Одесса" генерала Москалева. И по ситуации с безопасностью сейчас, и по нашим стратегическим задачам - для нашего флота, для нового направления - флота морских дронов - и для нашей береговой обороны. Все реализуем! Уверен!", - подчеркнул президент.