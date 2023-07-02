Россияне в воскресенье запустили по Украине 11 ракет и 8 "Шахедов" – сводка Генштаба

В воскресенье российские войска нанесли по Украине 11 ракетных ударов и применили 8 "Шахедов", также нанесли 40 авиационных ударов и около 30 обстрелов из РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БПЛА типа "Shahed" (ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 2 июля силы ПВО сбили 8 дронов и три "Калибры").

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Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявленки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Великая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.