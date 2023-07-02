С тяжелыми боями продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Маляр

Силы обороны постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, в то же время на востоке россияне наступают на нескольких направлениях.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся.

Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед".

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Детали: Вместе с тем, Маляр сообщила, что враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском.

"Везде сейчас горячо", - отметила она.

Также россияне двинулись вперед на Сватовском направлении.

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"Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", - рассказала Маляр.

На Бахмутском направлении на южном фланге Силы обороны движутся вперед, имеют частичный успех, на северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.