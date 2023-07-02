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Россияне обстреляли Константиновку: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 22:39
Россияне обстреляли Константиновку: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
Константиновка, скриншот deepstatemap

В результате обстрела Константиновки Донецкой области в воскресенье ранены два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Суспільне Донбас"

Дословно: "Примерно в 19.40 состоялся обстрел военными РФ города Константиновка. В результате обстрела ранены два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у женщины стабильное состояние".

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Детали: По данным начальника Константиновской ГВА, повреждены шесть частных домов и одна хозяйственная постройка.

Темы: Донецкая областьвойна
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