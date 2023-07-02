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Медведев хочет приостановить дипотношения с Британией, Польшей, Финляндией и странами Балтии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 23:27
Медведев хочет приостановить дипотношения с Британией, Польшей, Финляндией и странами Балтии
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия должна временно приостановить дипломатические отношения с Великобританией, Финляндией, Польшей и странами Балтии.

Источник: статья Медведева в "Российской газете"

Дословно: "С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень".

Детали: Медведев также заявил, что итоги тотального противостояния РФ и Запада должны быть закреплены в новом документе типа Хельсинского акта.

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В статье он в своей традиционной манере пытается убедить читателей, что война России против Украины – это якобы "тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира", которое продлится десятилетиями. Медведев снова пугает, что это противостояние поставило мир на грань третьей мировой войны, в случае которой на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод.

Также Медведев утверждает, что цель России – "устранить угрозу членства Украины в НАТО", и она ее якобы добьется.

"Если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России", – пугает также он.

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В своей статье Медведев говорит о каких-то "разумных компромиссах", к которым якобы готова Россия, но тут же ставит условием свержение законной украинской власти, законодательный запрет в Европе какого-то "киевского нацистского режима" и угрожает, что "Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации".

Темы: МедведевРосcиядипломатические отношениявойна
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