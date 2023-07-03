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На 4 направлениях произошло почти 40 боевых столкновений – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 07:04
На 4 направлениях произошло почти 40 боевых столкновений – сводка
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений Сил обороны с врагом.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БПЛА типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА.

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Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеневки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Васюковка, Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Великая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Темы: войнаГенштаб
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