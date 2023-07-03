Защитники за неделю освободили 37 кв. км на востоке и юге страны − Минобороны

Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях − за прошедшую неделю освободили 37 кв. км.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Мы движемся на Бахмутском направлении, а враг продолжает вести наступление на − Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои".

Детали: Заместитель министра добавила, что за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км.

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В то же время количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое − оккупанты за 7 дней били 11 753 раза (на позапрошлой неделе было 6 457).

На юге Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности, в направлениях Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботино, Новоселки, Старомайорского.

По словам Маляр, на всех направлениях защитники имели успех − за прошедшую неделю освободили 28,4 кв. км.

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В общем освобожденная площадь на юге составляет уже 158,4 кв. км.