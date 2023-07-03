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В ФСБ заявили, что "завербованный" россиянин пытался взорвать Аксенова

Елена РощинаПонедельник, 3 июля 2023, 11:22
В ФСБ заявили, что завербованный россиянин пытался взорвать Аксенова
В ФСБ заявили, что канистру и взрывчатку россиянину передали для подрыва Аксенова, скриншот

Российская Федеральная служба безопасности заявила, что Служба безопасности Украины готовила покушение на ставленника Кремля в оккупированном Крыму Сергея Аксенова, но завербованного россиянина задержали.

Источник: "РИА Новости"

Детали: ФСБ заявила, что пресекла попытку покушения на Аксенова: задержала гражданина России, которого якобы завербовала СБУ и которого "обучали в Украине минно-взрывному делу".

 

Как сообщает российское пропагандистское агентство, мужчина "планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника" (хотя на видео звучит версия о подрыве коттеджа с помощью машины). 

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На видео зафиксированы кадры задержания и "признательные показания" россиянина, но из них не ясно, ни где он был "завербован", ни где был задержан, ни кто за этим стоит. 

 

Прямая речь задержанного: "В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины, куратором Игорем. После того я получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. 

Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. 

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Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины. Чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва коттеджа Аксенов Сергея Валериевича". 

Россиянин, которому СБУ якобы поручила взорвать Аксенова в Крыму
Россиянин, которому СБУ якобы поручила взорвать Аксенова в Крыму
Скриншот из видео "РИА Новости"

Детали: Российский эксперт говорит, что готовилось взрывное устройство комбинированного типа: "осколочное и зажигательное". Пакет с составляющими нашли прямо при задержании.

 

ФСБ РФ завела дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

 

Аксенов поблагодарил российскую спецслужбу за "предотвращение покушения".
Он таже заявил, что "полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации".

Темы: КрымФСБРосcияСБУ
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