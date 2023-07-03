В ФСБ заявили, что "завербованный" россиянин пытался взорвать Аксенова
Российская Федеральная служба безопасности заявила, что Служба безопасности Украины готовила покушение на ставленника Кремля в оккупированном Крыму Сергея Аксенова, но завербованного россиянина задержали.
Источник: "РИА Новости"
Детали: ФСБ заявила, что пресекла попытку покушения на Аксенова: задержала гражданина России, которого якобы завербовала СБУ и которого "обучали в Украине минно-взрывному делу".
Как сообщает российское пропагандистское агентство, мужчина "планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника" (хотя на видео звучит версия о подрыве коттеджа с помощью машины).
На видео зафиксированы кадры задержания и "признательные показания" россиянина, но из них не ясно, ни где он был "завербован", ни где был задержан, ни кто за этим стоит.
Прямая речь задержанного: "В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины, куратором Игорем. После того я получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное.
Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу.
Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины. Чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва коттеджа Аксенов Сергея Валериевича".
Детали: Российский эксперт говорит, что готовилось взрывное устройство комбинированного типа: "осколочное и зажигательное". Пакет с составляющими нашли прямо при задержании.
ФСБ РФ завела дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
Аксенов поблагодарил российскую спецслужбу за "предотвращение покушения".
Он таже заявил, что "полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации".