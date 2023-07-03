Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За поддержку ВСУ: в Москве объявили в розыск бизнесмена Черняка, провели обыски по делу "Global Spirits"

Елена РощинаПонедельник, 3 июля 2023, 12:26
За поддержку ВСУ: в Москве объявили в розыск бизнесмена Черняка, провели обыски по делу Global Spirits
В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен Евгений Черняк, скриншот

В России завели дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка. Холдинг уверяет, что не работает в России и не имеет там ни работников, ни производства, ни торговли.

Источник: российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС, комментарий PR-службы холдинга "Global Spirits"

Детали: Сотрудники крупного алкогольного холдинга Global Spirits (владелец бренда "Хортица") проходят в России по делу о спонсировании ВСУ. По данным российских силовиков, они перевели на эти цели более 500 млн рублей в февраля по апрель 2022 года.

Заведено дело о "финансировании терроризма". 

Реклама:

Среди подозреваемых – глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Евгений Черняк и другие учредители и  руководители. 

Черняк объявлен в розыск по обвинению в финансировании ВСУ, а двое его "соучастников" задержаны в Москве, сообщает ТАСС.  

В МВД РФ заявили, что в используемых подозреваемыми жилых, офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация.

ВИДЕО ДНЯ

Также якобы проведены допросы учредителей и руководителей организаций, которые входят в холдинг (в "Global Spirits" заявили, что не имеют ни компаний, ни работников в России – УП).

 

Следственный комитет РФ заявил, что вопрос об аресте долей организаций, входящих в холдинг "Global Spirits", руководителей которого подозревают в финансировании ВСУ, рассмотрят в ближайшее время.

Обновление: После публикации новости представитель PR-службы "Global Spirits" обратилась к "Украинской правде" с опровержением того, что компания якобы имеет работников или работает в России.

Дословно: "Это вражеский пропагандистский абсурд. Компании "Global Spirits" никогда не было в РФ и не может быть сейчас. Ни на каких ее сотрудников на территории РФ никаких дел не возбуждено. И никто, конечно, не задержан. Это примитивная ложь. 

Против "Global Spirits" с 2014 года введена санкция о запрете поставок продукции на рынок РФ. И сейчас, включив VPN, можно увидеть это постановление на сайте их контролирующего органа. Санкция, которая действует уже 9 лет, одной из первых запретила поставки украинской водочной продукции и пива. В одном документе – запрещено поставлять и продавать продукцию. Соответственно, товар на рынок РФ не мог поставляться ни в каком виде. 

"Global Spirits" 24 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство брендов в РФ, как и многие другие украинские производители. Это единственная возможная процедура, по которой действие лицензии можно прекратить раньше установленного срока. "Global Spirits" сделала это так, как и все американские и европейские компании, принявшие решение покинуть рынок страны-агрессора."

Справка: Украинский бизнесмен Евгений Черняк является генеральным директором холдинга "Global Spirits".

"Global Spirits" является собственником ряда предприятий по производству алкогольных напитков: ликеро-водочный завод "Хортиця" и Одесский коньячный завод. Завод "Крымский винный дом" с 2014 года компании "Global Spirits" не принадлежит.

По информации российских СМИ, в 2011-2022 годах с холдингом были тесно аффилированы российские ликёро-водочные заводы "Русский Север" и "Родник", но в 2022 году данные активы были выведены из-под бренда "Global Spirits".

УП, обновлено 05.07.2023
Темы: Росcиявойнабизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Росcия
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
РФ хочет нарастить авиасообщение с Грузией до почти 300 рейсов в неделю
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: