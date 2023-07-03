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В Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии РФ против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 13:06
В Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии РФ против Украины
International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, Twitter of European Commission

В понедельник 3 июля в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, который разместился на базе Агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст). 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Новосозданный Центр будет иметь ключевое значение для расследования преступления агрессии России против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов, заявили в комиссии.

Он обеспечит структуру для поддержки и совершенствования текущих и будущих расследований преступления агрессии, а также будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

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В состав Центра, созданного при поддержке Еврокомиссии, вошли отдельные национальные прокуроры, которые уже участвуют в работе Совместной следственной группы, с которой Центр связан в своей деятельности.

 

Евроюст будет предоставлять оперативную, юридическую, финансовую и материально-техническую поддержку, в том числе для сохранения, хранения и анализа доказательств.

Эта работа имеет важное значение для подготовки к будущим судебным процессам, будь то в национальных или международных судах, включая возможный трибунал по преступлению агрессии или Международный уголовный суд (МУС).

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Международный уголовный суд уполномочен преследовать тяжелые международные преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Однако пока МУС не может преследовать Россию за преступление агрессии, поскольку Россия не является государством-участником МУС. 

Чтобы заполнить этот пробел, в ноябре 2022 года Еврокомиссия представила государствам-членам варианты, которые бы гарантировали полную ответственность за все преступления, совершенные в Украине. 

В этих вариантах рассматривалась возможность создания механизма ответственности, который бы сделал возможным преследование преступления агрессии.

Пока продолжаются дискуссии, в частности в рамках Основной группы по созданию Специального трибунала, крайне важно обеспечить надлежащую защиту соответствующих доказательств, а также возможность начать расследование в экстренном порядке, поэтому было решено создать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Соглашение о создании Центра подписали во Львове в марте в рамках конференции United for Justice.

Напомним, что Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Темы: войнаРосcиятрибуналНидерланды
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