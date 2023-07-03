Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии РФ против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 13:06
В Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии РФ против Украины
International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, Twitter of European Commission

В понедельник 3 июля в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, который разместился на базе Агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст). 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Новосозданный Центр будет иметь ключевое значение для расследования преступления агрессии России против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов, заявили в комиссии.

Реклама:

Он обеспечит структуру для поддержки и совершенствования текущих и будущих расследований преступления агрессии, а также будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

В состав Центра, созданного при поддержке Еврокомиссии, вошли отдельные национальные прокуроры, которые уже участвуют в работе Совместной следственной группы, с которой Центр связан в своей деятельности.

 

Евроюст будет предоставлять оперативную, юридическую, финансовую и материально-техническую поддержку, в том числе для сохранения, хранения и анализа доказательств.

ВИДЕО ДНЯ

Эта работа имеет важное значение для подготовки к будущим судебным процессам, будь то в национальных или международных судах, включая возможный трибунал по преступлению агрессии или Международный уголовный суд (МУС).

Международный уголовный суд уполномочен преследовать тяжелые международные преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Однако пока МУС не может преследовать Россию за преступление агрессии, поскольку Россия не является государством-участником МУС. 

Чтобы заполнить этот пробел, в ноябре 2022 года Еврокомиссия представила государствам-членам варианты, которые бы гарантировали полную ответственность за все преступления, совершенные в Украине. 

В этих вариантах рассматривалась возможность создания механизма ответственности, который бы сделал возможным преследование преступления агрессии.

Пока продолжаются дискуссии, в частности в рамках Основной группы по созданию Специального трибунала, крайне важно обеспечить надлежащую защиту соответствующих доказательств, а также возможность начать расследование в экстренном порядке, поэтому было решено создать Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Соглашение о создании Центра подписали во Львове в марте в рамках конференции United for Justice.

Напомним, что Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Темы: войнаРосcиятрибуналНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: