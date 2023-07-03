В Харькове найден застреленным полицейский

В понедельник 3 июля в 6:40 в Харькове на улице возле одного из домов в Немышлянском районе было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы.

Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "У тела находился его табельный пистолет... По предварительной версии произошло самоубийство".

Детали: По словам Чубенко, начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с пометкой "самоубийство".

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