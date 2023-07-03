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Война не закончится, пока Крым будет под оккупацией – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 3 июля 2023, 13:57
Война не закончится, пока Крым будет под оккупацией – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что конечной целью Украины во главе с ним является деоккупация Крыма и только тогда это будет означать, что "война закончилась", а "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".

Источник: Зеленский в интервью CNN

Детали: В частности, Зеленский сказал, что его конечной целью является освобождение аннексированного в 2014 году Крыма: "Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно: война еще не закончилась".

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Отвечая на вопрос, существует ли какой-то сценарий, по которому может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победой".

Также он прокомментировал мятеж вагнеровцев в России и заявил, что реакция российского диктатора была слабой.

Прямая речь: "Мы видим реакцию Путина. Она слабая.

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Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах.

Вся та вертикаль власти, которую он имел раньше, просто разрушается".

Детали: Зеленский заявил, что отчеты украинской разведки свидетельствуют о том, что Кремль измеряет поддержку Пригожина, и половина России поддерживает главаря "Вагнера" и его мятеж.

Президент также прокомментировал встречу с главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Биллом Бернсом, который недавно посетил Киев и встретился с ним и представителями украинской разведки.

Зеленский сказал, что был "удивлен", увидев, что о его встрече с Бернсом сообщили в СМИ.

Прямая речь: "Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи - что нужно Украине и как Украина готова действовать.

У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются между собой.

Ситуация достаточно простая. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, и мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны".

Темы: ЗеленскийКрымоккупациявойна
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