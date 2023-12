Саакашвили по видеосвязи появился в суде и продемонстрировал свое ужасное физическое состояние

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.

Источник: сообщение бывшей пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, Mtavari TV

Детали: Чиж процитировала Саакашвили: "Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии".

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK