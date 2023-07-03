Саакашвили по видеосвязи появился в суде и продемонстрировал свое ужасное физическое состояние
Понедельник, 3 июля 2023, 16:14
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.
Источник: сообщение бывшей пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, Mtavari TV
Детали: Чиж процитировала Саакашвили: "Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии".
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@SaakashviliM joined the trial hearing remotely— Mtavari TV (@MtavariChannel) July 3, 2023
"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK
Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.
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Предыстория:
- Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
- Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться за решеткой по состоянию здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.
- В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.
- 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.
- Президент Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что они его публично пытают и убивают.