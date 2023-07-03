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Саакашвили по видеосвязи появился в суде и продемонстрировал свое ужасное физическое состояние

Александр ШумилинПонедельник, 3 июля 2023, 16:14
Саакашвили по видеосвязи появился в суде и продемонстрировал свое ужасное физическое состояние
скриншот

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили 3 июля по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.

Источник: сообщение бывшей пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, Mtavari TV

Детали: Чиж процитировала Саакашвили: "Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии".

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Саакашвили еще раз продемонстрировал, на сколько похудел во время содержания в больнице.

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Предыстория:

  • Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
  • Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться за решеткой по состоянию здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.
  • В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.
  • 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.
  • Президент Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что они его публично пытают и убивают.

Темы: СаакашвилисудГрузия
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