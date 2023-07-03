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Афганец, друг в "ДНР" и роковое видео: Детали о подозреваемом в корректировке огня по Краматорску

Виктория РощинаПонедельник, 3 июля 2023, 19:13
Афганец, друг в ДНР и роковое видео: Детали о подозреваемом в корректировке огня по Краматорску
Фото предоставлено УП

3 июля стало известно, что количество жертв ракетного обстрела кафе "Ria" в Краматорске Донецкой области увеличилось до 13. 1 июля в больнице Днепра от тяжелых ранений умерла писательница Виктория Амелина.

Источник: корреспондент УП

Детали: По данным украинских правоохранителей, это очередное военное преступление россияне совершили при содействии украинского корректировщика - 57-летнего уроженца Краматорска Владимира Синельника.

Следователи СБУ и прокуроры объявили мужчине подозрение по статье государственная измена.

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По данным следствия, Синельник всю жизнь прожил в Краматорске, работал в ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", до этого - несколько лет на "Новокраматорском машиностроительном заводе" (НКМЗ), занимался предпринимательской деятельностью.

В 80-х он проходил службу в Афганистане, где познакомился с "другом Артуром", который сейчас служит в "ДНР". Именно он в 2014 году во время временной оккупации Краматорска завербовал его к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

"Все это время житель Краматорска ждал сигнала россиян", - заявили нам в пресс-службе Донецкого управления СБУ. 

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С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, по данным следствия, российские спецслужбы, а именно Главное разведывательное управление штаба ВС РФ, его "активировали". По их указаниям он якобы должен был собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске, а также передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

27 июня 2023 года к Синельнику обратился тот же "знакомый Артур" с просьбой проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске.

"Подозреваемый пошел в центр города, где, заметив на парковке машины с военными номерами и посетителей в заведении питания, записал видео, которое сразу прислал собеседнику через мессенджер "Telegram". Чтобы кто-то не заметил его заинтересованности указанной локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз", - говорится в подозрении Синельнику.

Через некоторое время после отправки указанного видео российские военные нанесли удар из ОТРК "Искандер M".

Подозреваемый Владимир Синельник полностью признает вину. "Меня мой знакомый попросил поехать и снять на видео кафе, которое находится рядом с гостиницей "Краматорск", - рассказал Синельник на видео, которое опубликовали украинские спецслужбы. 

Но, в то же время, подозреваемый заверил, что якобы не понимал серьезность последствий к которым приведут его действия.

"Говорит, что его попросили посмотреть живет ли там кто-то. Он рассказал, что там находятся военные машины. Обошел вокруг этого отеля и кафе, снял видео, отправил и потом удалил", - рассказывает нам адвокат подозреваемого по назначению Сергей Безрук.

"Говорит, что якобы не понимал к чему это приведет. Только по факту понял. Извиняется, раскаивается...", - заявил адвокат.

В судебном заседании подозреваемый не возражал против ареста. Его отправили в СИЗО на два месяца без возможности внесения залога. Обжаловать решение в апелляционной инстанции адвокат не будет.

"Он пророссийский, надеется на обмен", - объясняют нам в Донецком управлении СБУ.

В результате ракетного обстрела Краматорска 27 июня 13 человек погибли и 64 получили ранения.

Синельнику грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие вероятные причастные к преступлению лица.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Краматорск
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