Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, и объявил, что Украина из-за этого просит грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Зеленский заявил, что Россия "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1 Реклама: July 3, 2023

"Сегодня я отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить наш решительный протест и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – заявил Владимир Зеленский.

"Еще раз призываю грузинские власти передать украинского гражданина Михеила Саакашвили Украине для оказания необходимой помощи и ухода. И призываю наших партнеров вмешаться в ситуацию, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно государство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – добавил президент.

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Отметим, выбранная Киевом процедура не является типичной для международных отношений. "Отзыв для консультаций", о котором упомянул Зеленский, государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства.

В то же время, Киев может "выгнать" посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации. Однако Зеленский решил не применять этот жесткий шаг и предложил процедуру, которая не имеет четкого названия и правил.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.