На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый

На Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях россияне держат армию более 180 тысяч военных.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "Там (на Лимано-Купянском направлении – ред.) собрана довольно мощная группировка, более 120 вражеских войск.

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Это воздушно-десантные войска оккупанта, механизированные подразделения. Также подразделения боевого армейского резерва "Барс", территориальные войска. Также из того, что новое появилось, штурмовые роты "шторм Z", которые набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом".

"По всей нашей зоне (Восточной группировки войск - ред.) более 180 тысяч... По своей длине зона Лимано-Купянского направления больше и поэтому враг там больше концентрируется. На Бахмутском - около 50 тысяч войск".

Детали: В то же время Маляр вечером понедельника заявила, что на Бахмутском направлении "продолжается поединок за перехват инициативы".