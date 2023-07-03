У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Журналисты обнаружили на Лазурном побережье роскошную виллу, оформленную на французскую фирму, которую три года назад приобрела компания жены президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира; последний в ответ заявил, что не имеет имущества за пределами Украины.

Источник: Bihus.info

Детали: Bihus.info сообщает, что вилла находится в городке Вильфранш-сюр-Мер, вблизи Ниццы. Она называется Cayo и площадь в 850 квадратных метров. Внутри - 6 спален и ванных комнат, большая гостиная, винный погреб и кухня. Поместье расположено на закрытой территории, площадью более 5 000 квадратов. Здесь также есть бассейн с панорамным видом на море, большой сад и гараж на 8 авто.

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Дословно Bihus: "Процесс покупки начался в 2019 году, когда кипрская компании Оксаны Кушнир Koksi Holding договорилась о покупке французской фирмы SCP Cayo (на которую и записана вилла) и оплатила аванс.

Финальный этап оформления состоялся весной 2020-го. Подтверждение этой операции мы нашли и в финансовых документах компании, которая продала компанию Koksi Holding Оксаны Кушнир, и в аудиторском отчете самой Koksi Holding.

В последнем говорится о стоимости в почти 19 миллионов евро. Французские риелторы, с которыми Bihus.Info консультировались перед эфиром, оценили имение в 20 миллионов евро".

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Больше деталей: На просьбу прокомментировать покупку имения Игорь Кушнир ответил, что не является владельцем ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины, как сообщает Bihus.info.

Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Что этому предшествовало: