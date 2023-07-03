Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба, говоря о саммите НАТО, вспомнил слова Пономарева и Павлика

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 22:45

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина продолжает интенсивно готовиться к Вильнюсскому саммиту НАТО, чтобы получить решения, которые ее удовлетворяют.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона в понедельник вечером, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя дипломатические контакты Киева перед саммитом Альянса, министр вспомнил строчку из песни Александра Пономарева: "С утра до ночи вижу твои глаза".

Реклама:

"Мы с утра до ночи видим Вильнюсский саммит и постоянно ведем переговоры... Сейчас мы вошли в очень интенсивную фазу переговоров. Они непростые. Уже есть достижения, но это еще не те достижения, которые полностью нас удовлетворяют", – отметил он.

"Поэтому будем работать до последней минуты, для того чтобы получить максимальный для Украины результат", – заверил глава МИД.

По словам Кулебы, в случае, если саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий Украины, "будет именно так, как пел классик (речь идет о Викторе Павлике. – Ред.): если нет обещаний, то не будет с нашей стороны и прощений".

ВИДЕО ДНЯ

"Жизнь не остановится, но если не будет завтра то, что нам надо, то мы выбьем это послезавтра. Но работаем на результат. Как я уже говорил, определенные серьезные результаты уже вырисовываются, но мы всегда работаем на максимальный результат", – добавил министр.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Читайте также: Главные страхи Запада относительно членства Украины в НАТО: как Киев может на них ответить?

Темы: Кулеба ДмитрийМИДНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: