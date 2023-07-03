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Кулеба, говоря о саммите НАТО, вспомнил слова Пономарева и Павлика

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 22:45

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина продолжает интенсивно готовиться к Вильнюсскому саммиту НАТО, чтобы получить решения, которые ее удовлетворяют.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона в понедельник вечером, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя дипломатические контакты Киева перед саммитом Альянса, министр вспомнил строчку из песни Александра Пономарева: "С утра до ночи вижу твои глаза".

"Мы с утра до ночи видим Вильнюсский саммит и постоянно ведем переговоры... Сейчас мы вошли в очень интенсивную фазу переговоров. Они непростые. Уже есть достижения, но это еще не те достижения, которые полностью нас удовлетворяют", – отметил он.

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"Поэтому будем работать до последней минуты, для того чтобы получить максимальный для Украины результат", – заверил глава МИД.

По словам Кулебы, в случае, если саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий Украины, "будет именно так, как пел классик (речь идет о Викторе Павлике. – Ред.): если нет обещаний, то не будет с нашей стороны и прощений".

"Жизнь не остановится, но если не будет завтра то, что нам надо, то мы выбьем это послезавтра. Но работаем на результат. Как я уже говорил, определенные серьезные результаты уже вырисовываются, но мы всегда работаем на максимальный результат", – добавил министр.

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Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДНАТО
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