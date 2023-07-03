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Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 23:12

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Такое заявление министра прозвучало в эфире телемарафона в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба признался, что ранее был уверен в получении Украиной истребителей "в первые месяцы следующего года", учитывая то, что обучение на F-16 должны были начаться в июне.

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"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", – отметил он.

"Учения не начинались. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", – подытожил он.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в июне.

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После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

Темы: Кулеба ДмитрийистребителиМИД
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