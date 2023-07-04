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Под Москвой сбили 2 беспилотника – росСМИ

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 07:55
Под Москвой сбили 2 беспилотника – росСМИ
В Новой Москве прогремели взрывы. Скриншот из видео

Утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка, пишут российские СМИ и Telegram-каналы.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС", Telegram-каналы "Shot" и "Baza"

Детали: По данным "Shot", два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве в начале 6 часов утра.

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"В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели обломки, которые падали. Пожара не произошло, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы", – пишет Telegram-канал.

По информации канала, визуальных повреждений на месте падения БПЛА не обнаружено, никто из людей не пострадал.

Как сообщает "Baza", взрывы произошли в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

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А издание "ТАСС" пишет, ссылаясь на экстренные службы, что в Новой Москве сбиты два беспилотника, и еще один – в Калужской области РФ.

По информации "Baza", самолеты, летевшие в аэропорт "Внуково", начали перенаправлять в другие аэропорты.

"Речь идет уже о пяти рейсах: из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Самолеты начали кружить перед посадкой сразу после появления и уничтожения в небе беспилотников. "Еще один рейс из Анкары кружит вблизи аэропорта "Внуково" уже чуть больше часа", – сообщил канал.

В то же время, по данным "ТАСС", около 14 рейсов перенаправлены из Внуково в другие аэропорты Москвы.

Позже Telegram-каналы "Shot" сообщил, что один из дронов-камикадзе атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка под Москвой, однако якобы был сбит средствами РЭБ.

Пострадавших и разрушений в результате атаки безподотника нет, утверждает канал.

При этом "ТАСС" пишет, что в районе Кубинки беспилотник "упал". Был ли он сбит – издание не уточняет.

Темы: Росcиябеспилотники
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