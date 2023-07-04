Топ-чиновник НАТО: Украина не получит западные истребители до окончания контрнаступления

Истребители F-16, в которых так нуждается Украина. Фото Getty Images

Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью радиостанции LBC.

Бауэр отметил, что вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе".

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", – подчеркнул чиновник.

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По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр добавил: "Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

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Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в июне.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

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