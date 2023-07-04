Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
Российские оккупанты утром 4 июля осуществили артобстрел Херсона, двое горожан погибли в результате вражеской атаки.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "4 июля 2023 года около 6:00 утра вооруженные силы РФ осуществили артобстрел города Херсон.
Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются".
Детали: Повреждены жилые дома.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Кроме того, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки в области из-за вражеских обстрелов погиб один человек - в Предтечино. Еще 2 человека за сутки получили ранения.
Кириленко уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.