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Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших

Алена МазуренкоВторник, 4 июля 2023, 09:23
Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших

Российские оккупанты утром 4 июля осуществили артобстрел Херсона, двое горожан погибли в результате вражеской атаки.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "4 июля 2023 года около 6:00 утра вооруженные силы РФ осуществили артобстрел города Херсон.

Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются".

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Детали: Повреждены жилые дома.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

Кроме того, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки в области из-за вражеских обстрелов погиб один человек - в Предтечино. Еще 2 человека за сутки получили ранения.

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Кириленко уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Херсонобстрелвойна
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