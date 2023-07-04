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Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката

Ирина БалачукВторник, 4 июля 2023, 11:13
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Фото из Telegram Команда против пыток

В Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова; девушке сломали пальцы, технику и документы пострадавших уничтожили.

Источник: Новая газета, Медуза в Telegram

Дословно Новая газета: "Сегодня в Чечне совершено нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Неизвестные в масках перехватили их по дороге из аэропорта в Грозный и жестоко избили, уничтожили технику и документы".

Детали: Сообщается, что журналистка прибыла в Чечню в служебную командировку.

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Милашина и Немов ехали на судебное заседание по делу похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой, в котором 4 июля вынесут приговор.  

Адвокат Немов представляет интересы Мусаевой в суде.

Автомобиль журналистки и адвоката блокировали три машины с вооруженными людьми. Несколько человек в масках жестоко избили Милашину и Немова дубинками и ногами, отобрали телефоны, уничтожили технику и документы.  

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Милашиной сломали несколько пальцев, требуя код от телефона. Кроме того, по данным Медузы, ей обрили волосы и залили голову зеленкой (но пока непонятно, сделали это напавшие, или это произошло уже в больнице во время МРТ− ред.). Немов, помимо прочих травм, получил колотое ранение ноги.  

 
Фото Из Telegram Новой Газеты

Пострадавших доставили в одну из больниц в Грозном. По словам главы "Команды против пыток" Сергея Бабинца, который находится с ними, Немов "сидит в инвалидной коляске", а Милашина "не может даже сидеть". 

 
Адвокат Немов 
Фото Из Telegram Команды против пыток

У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук. "Новая газета" сообщает, что результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдали. Журналистка несколько раз теряла сознание.

Милашина и Немов отказались от дачи показаний чеченским полицейским, поскольку "не видят в этом пользы".

При этом Немов все же планирует принять участие в судебном процессе.

Также сообщается, что по просьбе редакции в ситуацию вмешалась уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

 

Темы: СМИЧечняправа человека
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