Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката

В Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова; девушке сломали пальцы, технику и документы пострадавших уничтожили.

Источник: Новая газета, Медуза в Telegram

Дословно Новая газета: "Сегодня в Чечне совершено нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Неизвестные в масках перехватили их по дороге из аэропорта в Грозный и жестоко избили, уничтожили технику и документы".



Детали: Сообщается, что журналистка прибыла в Чечню в служебную командировку.

Милашина и Немов ехали на судебное заседание по делу похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой, в котором 4 июля вынесут приговор.

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Адвокат Немов представляет интересы Мусаевой в суде.

Автомобиль журналистки и адвоката блокировали три машины с вооруженными людьми. Несколько человек в масках жестоко избили Милашину и Немова дубинками и ногами, отобрали телефоны, уничтожили технику и документы.

Милашиной сломали несколько пальцев, требуя код от телефона. Кроме того, по данным Медузы, ей обрили волосы и залили голову зеленкой (но пока непонятно, сделали это напавшие, или это произошло уже в больнице во время МРТ− ред.). Немов, помимо прочих травм, получил колотое ранение ноги.

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Фото Из Telegram Новой Газеты

Пострадавших доставили в одну из больниц в Грозном. По словам главы "Команды против пыток" Сергея Бабинца, который находится с ними, Немов "сидит в инвалидной коляске", а Милашина "не может даже сидеть".

Адвокат Немов Фото Из Telegram Команды против пыток

У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук. "Новая газета" сообщает, что результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдали. Журналистка несколько раз теряла сознание.

Милашина и Немов отказались от дачи показаний чеченским полицейским, поскольку "не видят в этом пользы".

При этом Немов все же планирует принять участие в судебном процессе.



Также сообщается, что по просьбе редакции в ситуацию вмешалась уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.



