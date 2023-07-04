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В правящей партии Грузии обиделись на Зеленского из-за шагов в отношении Саакашвили

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 11:47

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным возмущение президента Украины Владимира Зеленского состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, а также просьбой грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По его словам, "шаг Зеленского в отношении Саакашвили оскорбителен", но в то же время, отметил Кобахидзе, Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властью Украины, "пусть даже в одностороннем порядке, так как эта страна находится в состоянии войны".

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Вместе с тем, добавил лидер партии власти Грузии, он не желает углубляться в эту тему, поскольку "дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны".

"Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна. Оскорбительно было само по себе то, что, как признали сами наши оппоненты, к отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня, когда та же власть требует возвращения Саакашвили в Украину, в этом, конечно, содержатся признаки оскорбления", – уточнил Кобахидзе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, и объявил, что Украина из-за этого просит грузинского посла вернуться в Тбилиси.

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Зеленский заявил, что Россия "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

Темы: ГрузияЗеленскийСаакашвили
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