Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правящей партии Грузии обиделись на Зеленского из-за шагов в отношении Саакашвили

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 11:47

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным возмущение президента Украины Владимира Зеленского состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, а также просьбой грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По его словам, "шаг Зеленского в отношении Саакашвили оскорбителен", но в то же время, отметил Кобахидзе, Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властью Украины, "пусть даже в одностороннем порядке, так как эта страна находится в состоянии войны".

Вместе с тем, добавил лидер партии власти Грузии, он не желает углубляться в эту тему, поскольку "дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны".

Реклама:

"Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна. Оскорбительно было само по себе то, что, как признали сами наши оппоненты, к отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня, когда та же власть требует возвращения Саакашвили в Украину, в этом, конечно, содержатся признаки оскорбления", – уточнил Кобахидзе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, и объявил, что Украина из-за этого просит грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Зеленский заявил, что Россия "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

Темы: ГрузияЗеленскийСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Грузия
Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси
Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти
МИД Грузии вызвал главу посольства Украины из-за санкций против Georgian Airways - СМИ
Последние новости
04:41
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
03:55
дополненоОккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
03:21
Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумскую область
02:45
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
02:15
WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления
01:50
В Харькове прогремели взрывы
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: