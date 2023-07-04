Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты – горсовет

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 12:54
В Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты – горсовет
Руины Мариуполя, фото из Telegram Мариупольского городского совета

За последние две недели в разных районах оккупированного Мариуполя в Донецкой области были найдены убитыми восемь российских военнослужащих, сообщает украинская власть со ссылкой на российские паблики. 

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на один из российских Telegram-каналов

Детали: По данным неназванного российского офицера, который сейчас находится в Мариуполе, за последние две недели в разных районах города было найдено 8 убитых военных: шестерых из них зарезали, двух – застрелили в затылок. 

Реклама:

По словам офицера, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. 

"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", – отмечает законно избранный горсовет, который не находится в городе.

Темы: Мариупольоккупацияпартизаны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: