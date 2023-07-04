В Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут оккупанты – горсовет

За последние две недели в разных районах оккупированного Мариуполя в Донецкой области были найдены убитыми восемь российских военнослужащих, сообщает украинская власть со ссылкой на российские паблики.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на один из российских Telegram-каналов

Детали: По данным неназванного российского офицера, который сейчас находится в Мариуполе, за последние две недели в разных районах города было найдено 8 убитых военных: шестерых из них зарезали, двух – застрелили в затылок.

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По словам офицера, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", – отмечает законно избранный горсовет, который не находится в городе.