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На Бердянском направлении защитники продвинулись вглубь до 2 км

Алена МазуренкоВторник, 4 июля 2023, 13:40
На Бердянском направлении защитники продвинулись вглубь до 2 км
иллюстративное фото facebook ВСУ

На Бердянском направлении украинские защитники продвинулись вглубь обороны врага до 2 км.

Источник: спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень

Прямая речь: "На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед.

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Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение вглубь врага до 2 км.

Закрепляемся на занятых рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражения артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование.

Враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако мы системно давим на определенные участки фронта, продавливаем и уничтожаем боевой потенциал оккупационных войск".

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Детали: По словам спикера, за минувшие сутки потери врага убитыми составили - 72, ранеными - 166 военных РФ, уничтожено 36 единиц вооружения и техники врага. В частности 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 1 пункт управления врага, 2 склада боеприпасов врага.

Шершень рассказал, что на Марьинском направлении ВСУ отбили 15 атак противника.

Также, по его словам, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских военных.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский
добавил, что силы обороны имеют продвижение вперед на Таврическом направлении.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

Он уточнил, что защитники уничтожили 2 танка, 9 ББМ, 2 пушки Д-30, 4 единицы БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", пушку 2С5 "Гиацинт-С", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", станцию РЭБ и автомобильную технику.

Темы: Бердянскоккупациявойна
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