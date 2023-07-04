31 пострадавший, ранены двое младенцев и еще 7 детей: россияне обстреляли Первомайский
В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома, пострадал по меньшей мере 31 человек, из них 9 детей.
Источник: "Суспільне Харків", глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, ГСЧС и полиция Харьковской области
Детали: В городе Первомайский около 13:35 во вторник прогремел взрыв.
В результате взрыва в Первомайском произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома, сообщает корреспондент "Суспільного".
Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, обстрел был осуществлен фугасным снарядом.
По данным ОГА, в городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден (возгорание произошло на парковке).
Предварительно известно о 31 пострадавшем человеке, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок.
По данным ГСЧС, 31 человек был ранен на парковочной площадке вблизи жилой 9-этажки.
По состоянию на 14:07 главе ОГА было известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей. Позже полиция Харьковской области сообщила, что ранения получили 16 человек, среди которых 7 детей.
Тяжелые ранения в результате удара по Первомайскому получили ребенок и женщина, сказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта предварительные данные в комментарии "Суспільне Харків".
На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.
"Суспільне" отмечает, что когда прогремел взрыв, в городе прощались с погибшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".
Воздушная тревога в Харьковской области не объявлялась.