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Китай отазался принимать с визитом главного дипломата ЕС

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 16:19

Китай отменил запланированную на следующую неделю поездку высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"К сожалению, китайские коллеги сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", – сообщила представительница ЕС Набила Масрали.

Причины отмены визита не названы.

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Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России в Украине, заявил в воскресенье посол ЕС в Китае.

Посол Хорхе Толедо заявил на Всемирном форуме мира в Пекине в воскресенье, что Китай и Европа, вероятно, проведут два личных диалога в сентябре, один по вопросам экономики и торговли, а другой – по цифровым вопросам, перед саммитом лидеров в конце года.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем, но нам нужен прогресс, и он нужен нам в этом году", – сказал Толедо.

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Это уже второй раз в этом году отмененная поездка Борреля в Китай. В апреле он не смог приехать после положительного результата теста на COVID-19.

В подготовленной речи для выступления в Пекине в апреле Боррель заявил, что ЕС не может доверять Китаю, если он не стремится к миру в Украине.

Напомним, в итоговом документе саммита ЕС лидеры государств-членов Евросоюза согласовали принципы отношений с Китаем, в которых в частности призвали его повлиять на Россию в контексте полномасштабной войны в Украине.

Темы: КитайЕС
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