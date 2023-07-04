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Военные усиливают северную границу страны из-за ситуации на ЗАЭС – Наев

Алена МазуренкоВторник, 4 июля 2023, 16:31
Военные усиливают северную границу страны из-за ситуации на ЗАЭС – Наев
СЕРГЕЙ НАЕВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ

Украинские защитники укрепляют северную границу страны личным составом и техникой из-за событий вокруг Запорожской атомной станции.

Источник: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook

Дословно: "В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой".

Детали: При этом Наев отмечает, что работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжает продолжаться круглосуточно.

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По словам командующего, там строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны: "Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией относительно его планов. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию".

Темы: НаевЗАЭСоккупациявойна
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