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Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 18:21
Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Болгарию по приглашению нового правительства страны.

Об этом стало известно болгарскому изданию "24 часа" из дипломатических источников, пишет "Европейская правда".

Детали визита президента Украины пока не уточняют, но, скорее всего, он состоится в четверг. Из соображений безопасности время визита Зеленского держат в секрете.

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Визит Зеленского состоится после того, как законодатели в парламенте последнего созыва отказались выслушать его обращение, в котором он хотел призвать Софию оказать помощь Украине.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.

На прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают. 

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Новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи.

Темы: ЗеленскийБолгария
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