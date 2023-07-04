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Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком НАТО накануне саммита в Вильнюсе

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 20:10
Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком НАТО накануне саммита в Вильнюсе
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал позиции накануне Вильнюсского саммита, а также обсудил ситуацию на фронте и последние события внутри России.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Накануне Вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом", – рассказал Зеленский.

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По словам президента, он поздравил генсека с решением членов Альянса продлить срок его полномочий в должности еще на год. 

"Выразил надежду, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным. Поблагодарил Йенса Столтенберга за личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины", – отметил глава государства.

"Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, также обсудили ситуацию на фронте и последние события внутри России", – добавил президент.

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Столтенберг ранее сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также эдиториал "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена

Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
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