Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком НАТО накануне саммита в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал позиции накануне Вильнюсского саммита, а также обсудил ситуацию на фронте и последние события внутри России.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Накануне Вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом", – рассказал Зеленский.

По словам президента, он поздравил генсека с решением членов Альянса продлить срок его полномочий в должности еще на год.

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"Выразил надежду, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным. Поблагодарил Йенса Столтенберга за личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины", – отметил глава государства.

"Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, также обсудили ситуацию на фронте и последние события внутри России", – добавил президент.

Столтенберг ранее сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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